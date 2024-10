Milan, da Pioli a Fonseca non cambia la mentalità: sbagliata l’ennesima partita chiave per il salto di qualità

Getty Images

Il Milan voleva e doveva ripartire dal secondo tempo di Leverkusen e invece si rende protagonista di una prestazione sconcertante al Franchi. La Fiorentina passa per 2-1 e rimanda all’inferno un Diavolo confuso sotto ogni punto di vista. Dagli strafalcioni difensivi di Tomori, Theo ed Emerson ai due rigori, passando da due sostituzioni alquanto opinabili. Fonseca cambia i due giocatori che stavano creando gol e pericoli, Pulisic e Leao, per tenere in campo i fedelissimi Morata e Abraham, entrambi protagonisti di prestazioni negative.



PASSO INDIETRO - L’occasione era ghiotta dopo aver ottenuto tre successi consecutivi contro Venezia, Inter e Lecce: salire al secondo posto in classifica. Il Milan sbaglia ancora l’interpretazione della gara e fa un passo indietro netto nel proprio percorso di crescita. Per Fonseca questa sarà una lunga sosta, con il malumore dei tifosi e diverse situazioni interne da risolvere. In primis il mal di trasferta: due brutte sconfitte contro Parma e Fiorentina, il pareggio sofferto di Roma contro la Lazio e l’unico exploit contro l’Inter seppur a San Siro.