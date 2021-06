Ilva avanti con fiducia sull’obiettivo. L’attaccante francese classe 86’ è stato scelto da tempo da Frederice Paoloper ricoprire il ruolo di vice-. I contatti con l’entourage del giocatore delle ultime ore hanno portato alla definizione totale dell’accordo: biennale da 4 milioni di euro (bonus compresi).Il Milan ha ribadito agli agenti di Oliver Giroud che sono intenzionati a chiudere la trattativa solo a parametro zero. E proprio da quest’ultimi sono arrivati importanti rassicurazioni sulla possibilità di far valere la promessa fatta da Marina Granovskaia, raccontata in esclusiva da calciomercato (). La zarina può liberare il suo attaccante solo con la certezza di un trasferimento a un club estero.