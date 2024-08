"Ha aggressività, è un difensore di piede sinistro e porterà fisicità alla squadra - riporta gazzetta.it -. I giocatori che sono qui negli Stati Uniti hanno vantaggi, perché lavorano con noi dall’inizio.però non farà fatica a imparare il nostro modo di giocare e difendere”. Parole e musica di Paulo Fonseca. Proprio il tecnico portoghese è stato uno degli sponsor dell’acquisto del difensore serbo e tra qualche giorno i due inizieranno a lavorare insieme.Secondo quanto appreso dalla nostra redazione,che hanno finito la proprie vacanze. Per questi ultimi tre sono previsti i classici test fisici di inizio stagione.

L’ultimo a rientrare dalle vacanze per il Milan sarà il campione d’Europa. C’è grande attesa per lo spagnolo che sembra avere tutta la determinazione e le caratteristiche tecniche per esaltarsi con Fonseca. E il tifo rossonero sogna in grande.