Milan, doppia tegola: infortuni per Morata e Loftus-Cheek

AFP via Getty Images

Ilfa ancora i conti con gli infortuni e contro la Stella Rossa arriva una doppia tegola:Dopo il ko diper un problema al polpaccio, i rossoneri devono affrontare altri guai sempre nella zona offensiva del campo.Nel primo tempo della gara di San Siro, valida per la sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League, Paulo Fonseca è stato costretto a operare due cambi nel giro di un minuto, utilizzando dunque due dei tre slot disponibili per l'intero incontro.- Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Loftus-Cheek: al 28' il centrocampista inglese ha chiesto il cambio per un problema fisico apparentemente di natura. Al suo posto, Fonseca ha inserito

- Passa un minuto e al 29' mentre tutti monitorano le condizioni di Yunus Musah, che era uscito per farsi assistere dallo staff medico del Milan per poi rientrare in campo, si fa male anche Morata: l'attaccante spagnolo accusa un problema, anche in questo caso apparentemente di natura, e abbandona il campo, lasciando spazio a- Si attendono ulteriori comunicazioni per stabilire al meglio natura ed entità degli infortuni e, di conseguenza, i tempi di recupero.