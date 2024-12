Milan, Ibrahimovic sul caso Fonseca: "Si è sfogato, rispettiamo tutti gli arbitri"

Getty Images

Ilaffronta la Stella Rossa nella sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League etorna sulle polemiche didopo la sconfitta con l'Atalanta: "".Prima della sfida di San Siro, il senior advisor di RedBird per i rossoneri è intervenuto a Sky Sport: "Come ho visto la squadra? Dopo l'ultima partita i ragazzi erano delusi, poi durante la settimana hanno lavorato e c'era un buon spirito che è cresciuto in settimana. Hanno lavorato bene, stanno bene".- "L'ideale è vincere tutte e tre così si entra subito tra le prime otto e si fanno gli ottavi saltando i playoff. Abbiamo anche una partita da giocare a febbraio contro il Bologna, meglio avere meno partite così i giocatori fanno meno fatica, per cui l'ideale è vincere tutte le partite. Sulla carta sembra facile, ma non lo è. Ogni partita è difficile e devono affrontare ogni partita come una finale".

- "Se parliamo di arbitri, loro hanno una grande influenza sulle partite. Noi vogliamo aiutarli e li rispettiamo. Fonseca era emozionato e non era contento dopo la partita, si è sfogato ma alla fine rispettiamo gli arbitri. Non solo quelli che stavano in campo a Bergamo, tutti".- "Mi piace che la squadra secondo me è più forte dell'anno scorso, ci sono più giocatori di qualità che possono giocare e non siamo difensivi. Quello che non è al 100% è l'equilibrio, la stabilità nelle partite, la continuità nel vincere le partite e prendere fiducia".

- "Devo essere onesto: mi sento senza potenza di aiutare la squadra in campo perché con me in campo era un'altra cosa. Poi fuori ognuno ha il suo carattere. Noi proviamo a spingere e dare il massimo, l'importante è che non escano dalla comfort zone. L'atteggiamento che devono avere è importante, siamo fiduciosi e crediamo in quello che facciamo".- "Ci vorrebbe tanto. L'altro giorno scrivevo che non ero preoccupato perché c'era lui. Quando giocavo con lui sembrava che era un Ibrahimovic in difesa. È un grande giocatore, ha avuto una grande carriera, sta giocando ancora e gli ho consigliato di continuare finché sta bene. Sono contento di aver giocato con lui non solo al Milan ma anche al PSG, anche se mi ha portato via dal Milan la prima volta (ride, ndr)".".

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui