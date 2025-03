Milan, due anni in cortocircuito: Tare eredita un disastro

Getty e Calciomercato.com

Chissà se Dean Martin - o tutti quelli che dopo di lui hanno reinterpretato il suo masterpiece - sta scalando le classifiche degli ascolti in Italia.. E no, non centra un improvviso ritorno del Jazz - per altro auspicabile - sulle nuove generazioni; casomai è una questione di costume, di ritmi e basi utilizzate dalle tifoserie d'Italia.. Sì perché quel "" è senza ombra di dubbio di leitmotiv di San Siro in queste ultime settimane; motivetto in testa alla hit-parade della Curva Sud, primo coro cantato anche al momento dell'ingresso in campo dopo il quarto d'ora di protesta lo scorso weekend con la Lazio.

. Ed è difficile non comprendere le ragioni di tale sentimento. Sì perché a fermarsi e a riunire i puntini, come nelle pagine figurative della Settimana Enigmistica,. E in qualche modo, un po' di ordine, vale la pena provare a farlo noi, specie a fronte delle notizie che trapelano in queste ore proprio dalle stanze del potere di Casa Milan. Radiomercato ci racconta infatti come Igli Tare sarà destinato a diventare il nuovo ds dei rossoneri.

Sì perché una stanza di comando funzionante, una gerarchia di controllo, al Milan c'era eccome., e al tempo stesso portato risultati sul campo. Lo Scudetto e un'insperata semifinale di Champions nella stagione successiva. Maldini e Massara avevano insomma ottenuto risultati di tutto rispetto; ma soprattutto avevano un ambizioso piano specifico.Nasce qui l'inizio della fine. Perché in quel momento,. La società ringrazia e saluta la sua leggenda con due righe - due - sul proprio sito, e da lì comincia il travagliato viaggio che ci porta fino a oggi. Un percorso di, in cui spiccano in primis, i cui risultati parlano da soli.

E così, due anni dopo,. E convince la proprietà Cardinale che uno come, giustamente, fa al caso loro. Tutto fila. Se non fosse che in una 'normale' catena di controllo, a questo punto,. Al Milan, però, non è successo.È questo il quadro del Milan.. In una realtà dei fatti che ci racconta di una piazza che,; e cui ora si affida a, eccellente direttore sportivo con la Lazio di Lotito, a cui viene chiesto di provare a rimettere un po' d'ordine se non altro a livello sportivo. E dunque buona fortuna al nuovo arrivato. La sensazione, sgarbugliando la matassa, è che ne avrà proprio bisogno.