Milan, c'è un'idea Fabbian: ma a giugno può tornare all'Inter

Centrocampista, giovane, di qualità e utile per le liste.quando vivrà una mezza rivoluzione in mezzo al campo. Al momento, infatti, sono solo due le certezze, Tijjani Reijnders, che in settimana ha rinnovato il contratto fino al 2030 (con ingaggio da 3,5 milioni di euro netti e nell'accordo non è presente una clausola rescissoria) e Youssouf Fofana, tutti gli altri, da Loftus-Cheek a Musah, hanno un grosso punto di domanda sulla testa.

Indipendentemente da come finirà la stagione, il Milan sta pensando di salutare Sergio Conceicao e di ripartire da un nuovo allenatore. Un nuovo profilo, che lavorerà alla costruzione della rosa 2025-26 insieme al nuovo direttore sportivo ( Tare è in pole position ), Moncada e Ibrahimovic. Sono previsti dei cambi, l'arrivo di giocatori polivalenti e funzionali, che conoscono il nostro campionato e, preferibilmente, utili per le liste.Il centrocampista classe 2003 ha un contratto in scadenza con il Bologna nel 2028, ma in estate potrebbe fare la valigia. Per Italiano è utile ma non indispensabile (il bilancio è di 2 gol in 22 partite tra coppe e campionato, dove ha giocato solo 7 volte da titolare), se dovesse arrivare una proposta verrà presa in considerazione.

Con il Bologna i rapporti sono ottimi (la recente operazione Calabria è solo l'ultima conferma) e con il club guidato da Saputo in estate si parlerà anche di Tommaso, al momento sotto le Due Torri con la formula del prestito con diritto di riscatto. Servirà la proposta giusta per convincere il Bologna, l'ingaggio invece non è un problema: Fabbian al momento guadagna 400 mila euro netti.