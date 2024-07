Milan, due nuove punte? L'indizio di Ibrahimovic, Morata e le alternative

Il sipario si alza sulla stagione dele una casella è ancora vuota:. E' giorno di raduno a Milanello, il primo allenamento agli ordini didopo la presentazione a Casa Milan, e la domanda resta la stessa:Una domanda alla quale hanno risposto solo parzialmente il tecnico portoghese ein conferenza stampa., pista definitivamente tramontata con il Manchester United pronto a chiudere l'affare. C'è un profilo già identificato che Fonseca auspica di avere presto a disposizione, un vero e proprio, ma c'è anche un'altra possibilità:, "" per ammissione dello stesso Ibra.

- Nella fase finale della conferenza stampa, a domanda dei giornalisti se sia possibile che il Milan abbia tre punte per la prossima stagione, Ibrahimovic non si è nascosto: "Bisogna trovare una soluzione per chi non avrà spazio. Per i tre attaccanti: uno è mister X, quello che puntiamo. Poi dipende dalle situazioni. Jovic è nostro. Poi dipende dal mister, quanti attaccanti gli servono. Vogliamo avere giocatori che saranno utilizzati, non devono essere qua per perdere tempo. Poi c’è il Milan Futuro che vogliamo spingere, vogliamo dare ai ragazzi l’occasione: ma non c’è responsabilità su di loro.. Vediamo cosa succede".

- Il primo nodo riguarda l'individuazione del mister X a cui fa riferimento il dirigente svedese e del quale ha tracciato un parziale identikit Fonseca: un giocatore che sappia giocare senza spazio negli ultimi 30 metri. Gli indizi portano ad, che per ragioni economiche e temporali potrebbe arrivare relativamente presto, al termine dell'avventura a Euro 2024 con la Spagna. Ma non mancano alternative e il centravanti dell'Atletico Madrid potrebbe diventare l'opzione numero come centravanti aggiuntivo.

- Due punte oltre asono una possibilità, ma a condizioni chiare. Liberarsi degli esuberi è la prima da soddisfare:è fuori dal progetto prima squadra ed è stato traslato a Milan Futuro, persi cercano soluzioni in uscita. La seconda è che non arrivi un giocatore per una mera questione numerica, ma che costituisca un concreto apporto. Questo per non togliere eventuali occasioni a giocatori dal Milan Futuro, Fonseca ha già garantito di non avere problemi a dare spazio ai giovani più meritevoli. C'è poi un altro fattore da considerare,. Lo svizzero è arrivato in rossonero come vice-Leao, ma già la scorsa stagione è stato impiegato anche come attaccante centrale e Fonseca potrebbe valutarlo anche in quella posizione per avere un profilo diverso per caratteristiche, il che aprirebbe a un altro scenario ossia l'arrivo di un altro esterno offensivo piuttosto che di un altro nove. L'arrivo di un'altra figura è comunque materiale di riflessioni per le prossime settimane, la priorità è chiudere l'arrivo di un centravanti in tempi brevi. Lo hanno ribadito Fonseca e Ibra in coro: il prossimo 9 del Milan è già stato identificato e l'ambizione è di portarlo a breve a Milanello, una prima risposta e un segnale per la stagione.

