Milan, due opzioni italiane per la corsia mancina

39 minuti fa



Il mercato di riparazione, per sua stessa definizione, serve principalmente a risolvere le criticità di una rosa. Nel Milan, per esempio, non esiste uno specialista nel ruolo di vice Theo Hernandez: Terracciano é adattato in quel ruolo e non ha mai convinto del tutto. Ecco perché a gennaio il club rossonero dovrebbe correre ai ripari inserendo un nuovo profilo, possibilmente italiano per il discorso relativo alle liste. Due candidati potenziali sono Parisi della Fiorentina e Pezzella dell’Empoli.