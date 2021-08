Il Milan batte un altro colpo importante sopratutto in prospettiva. Dopo una lunga e laboriosa trattativa, il ds Frederic Massara ha trovato un accordo totale con il Bordeaux per Yacine Adli sulla base di 8 milioni di euro più bonus. Il calciatore è già in viaggio verso l'Italia per sostenere le visite mediche e la firma del contratto: lo sbarco è previsto nel pomeriggio.



RESTA IN FRANCIA - La grande novità raccolta nelle ultime ore è che il classe 2000 resterà al Bordeaux in prestito per una stagione. Il Milan guarda al futuro, ecco Yacine Adli.