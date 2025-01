Milan, è il giorno di Walker: cosa manca per chiudere, bloccate le visite mediche

Il mercato delsi sta finalmente sbloccando. Lo sfogo dinell'immediato post-sconfitta subita contro lacon le accuse rivolte a tutto l'ambiente rossonero (), sta portando la società ad investire anche in elementi di personalità e che abbiano il carattere chiesto dall'allenatore portogese. In quest'ottica c'è grande attesa per la chiusura del primo colpo rappresentato dasta spingendo con forza su quella che è un'operazione a suo marchio. Walker dopo aver parlato con il Senior advisor del fondo RedBird per il Milan ha detto subito sì e un accordo con club rossonero è stato già trovato in ogni dettaglio nella giornata dello scorso venerdì con un biennale da circa 4 milioni più 1 di bonus a stagione sul tavolo.

Che cosa manca quindi?per risolvere con un anno e mezzo di anticipo il suo contratto inGuardiola non vorrebbe però liberare gratis il suo capitano e quindi la via finale per l'operazione potrebbe essere quella di un prestito oneroso a 1 milione di euro.In casa Milan c'è comunque grandissima fiducia che, entro oggi, l'operazione si sbloccherà e consentirà al nazionale inglese di volare in direzione in Italia. Anche per questo,per la giornata di martedì sono già state bloccate le possibili visite mediche di rito propedeutiche alla firma.