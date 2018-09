Del resto è sempre così, che si giochi in un campo spelacchiato di periferia o in quello pettinato di: il fratello maggiore che gioca, il piccolino pronto a entrare, il papà a osservare. E oggi, nel centro sportivo rossonero, Paoloha vissuto una giornata speciale.- E' da qualche giorno che Daniel, t requartista classe 2001 del Milan, si sta allenando con la Prima Squadra, agli ordini di Gennaro, sorridente e quasi incredulo. Tanto che, su Instagram, da ragazzino che sta realizzando un piccolo grande sogno, ha postato una storia insieme a Gonzalo: 9 il Pipita, 10 lui nelle giovanili. Sognare non costa niente. E oggi ha fatto il suo debutto, in un amichevole a porte chiuse contro la, decisa da un gol di, coi grandi. Coi miti. Con quelli 'scelti' (anche) da papà.Di fronte, scrivevamo, la. Che, al centro della difesa adi mister, ha schierato, titolare, con la 3 sulle spalle, Christian, il primogenito. Un altro passato da, un altro cresciuto in rossonero, "uno" ora sta cercando la sua strada lontano dal pianeta milanista. Christian titolare, Daniel in panchina ma entrato nella ripresa, a 20 del termine, l'80 che fu di Ronaldinho sulle spalle, con il fratellone che però era già negli spogliatoi.insieme alla mogliee un ex compagno che ha particolarmente a cuore Daniel e Christian: Ibrahim, grande amico di famiglia. Bella, bellissima la foto postata su Instagram dalla Pro, che milita in Serie C, in cuiparla, ride e scherza con Gianniccheda, ex avversario ora. Sembra il più classico dei "Come si comporta?" da colloquio coi professori prima dell'inizio del quadrimestre. Partita che sicuramente non passerà alla storia per importanza e risultato. Ma non per tutti. Qualcuno, questo match che nessuno ha visto, lo custodirà sempre con gelosia dentro al suo cuore. Un cuore rossonero.@AngeTaglieri88