ANSA

Inter e Milan: incontro tra il sindaco Sala, Antonello e Scaroni per lo stadio. Non c'è Cardinale

Redazione CM

14 minuti fa

Dopo l'incontro di ieri a Casa Milan tra Gerry Cardinale e i dirigenti rossoneri Ibrahimovic, Furlani, Moncada e Scaroni, c'è stato in mattinanta un meeting a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala, Paolo Scaroni, presidente rossonero, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter: il tema, ovviamente è stato la questione stadio.



CARDINALE ASSENTE - Non era presente all'incontro il presidente del Milan, Gerry Cardinale, che è arrivato negli scorsi giorni in Italia, ma non per la questione stadio: le riunioni in corso sono con la dirigenza per il mercato e per programmare la stagione.