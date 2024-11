Milan e Juventus, ma quale scontro Scudetto? Il vero obiettivo è il quarto posto e Fonseca rischia grosso

, si sarebbe detto una volta - evocando una metafora pugilistica - per chiamare i due contendenti ad emettere un verdetto che segnasse in maniera chiara e definitiva il futuro di entrambi.Per carità, l’andamento particolare di questa prima metà scarsa di stagione sembra dirci che la corsa per lo Scudetto sarà finalmente aperta a più soluzioni e non si assisterà al monologo di una squadra su tutte le altre. E, in tal senso, tanto gli uomini di Fonseca che soprattutto quelli di Thiago Motta guardano alla sfida di questo pomeriggio come un vero e proprio scontro diretto per rimanere nella lunga corsa per il titolo. Ma,E tradirebbe quello che il percorso intrapreso dalle società e dai due allenatori ha stabilito sin qui.sono due club condannati per status a stare in alto e, quando non ci riescono, è nell’ordine naturale delle cose che si aprano analisi approfondite, processi in certi casi, per capire i motivi per i quali l’Inter o il Napoli oggi risultino più avanti nelle proprie progettualità.- pur mantenendo per due stagioni consecutive il bilancio in attivo -(a cominciare dall’ingaggio di un allenatore diametralmente opposto per filosofia al suo predecessore) eMilan e Juventus, con modalità diverse, hanno deciso di cancellare i loro passati recenti per provare ad accorciare il processo che li porti ad essere nel tempo sempre meno distanti da chi oggi detta legge in Italia. E tornare a recitare il loro vero ruolo, quello di candidate regolari a mettere le mani sulla coppa riservata ai vincitori dello Scudetto.Questa sarebbe la normalità, certo, maPer dirla in maniera moderna.- un vero playmaker e un centravanti di scorta - e nel quale si è palesato un deficit di qualità e personalità soprattutto in un reparto, il centrocampo, figlio anche di qualche scelta estiva non del tutto azzeccata (ad ora).per non parlare di altri esponenti dell’epoca pioliana come Tomori e Thiaw -E ad insinuare dei pesanti dubbi sulla capacità della sua squadra di recuperare il tanto terreno perduto nelle precedenti settimane. In questa logica, è il Milan che oggi ha più da perdere. Perché è questa attualmente la sua dimensione e quella della Juventus. In attesa di tempi migliori.