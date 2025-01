Milan e Juventus tra Tomori, Antonio Silva, Danilo e la Supercoppa: il punto e cosa può succedere

Tutti gli intrecci portano a Riyadh:si affronteranno in, occasione perfetta data l'apertura odierna della finestra di mercato invernale per fare i punto su diverse questioni che riguardano in maniera differente caso per caso entrambe le squadre.- Si parte ovviamente da Fikayo. Il difensore inglese ex Chelsea con Fonseca era scivolatoaccumulando pochissimi minuti nelle ultime settimane. Ora che è arrivato Conceiçao, i discorsi con la Juve avviati a partire dal gradimento del tecnico Thiago Motta hanno subito una frenata. Il Milan chiede, la Juventus per il momento ha solo avanzato l'idea di inserirenella trattativa dato che il Napoli è forte sul brasiliano, ma riluttante a riconoscere alla Vecchia Signora un indennizzo. Ma emerge da La Gazzetta dello Sport lain un momento così delicato, una richiesta che Fik avrebbe ascoltato. E così si arriva ad Antonio Silva...

"Vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in 5 minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso. È un giocatore importante, su di lui c’erano diversi club ma vediamo cosa deciderà il Benfica che ha l’ultima parola", ha detto Jorge, il potente procuratore che gestisce Antonio Silva e anche il nuovo tecnico del Milan Sergio Conceiçao., e allora un intreccio possibile sarebbe stato quello diche, per quel che riguarda le mosse di Giuntoli, comprende anche Hancko del Feyenoord, oltre 30 milioni di valutazione.