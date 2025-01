Milan, occhi su Pepe: chi è il tuttofare che conosce Conceicao con l'Italia nel destino

AFP via Getty Images

. I rossoneri, atterrati in Arabia Saudita, sono impegnati a preparare la sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus di Thiago Motta, con la vincitrice del match che affronterà la vincente della partita fra Inter e Atalanta nella finalissima di lunedì 6. Ma tra allenamenti, prime impressioni e curiosità nel vedere all’opera il tecnico ex Porto,

che possa essere utile come vice di Rafael Leao o che possa appropriarsi di una maglia da titolare di una fascia destra presidiata da Pulisic a momenti alterni, dato il suo spostamento interno nel ruolo da 10 e il recente infortunio che l’ha tenuto ai box per qualche settimana, con l’ipotesi di rientrare già nella semifinale contro la Vecchia Signora.(con lo svizzero che ha estimatori in Germania e Inghilterra, mentre il nigeriano è stato in passato cercato dalla Saudi Pro League).

Sulla base di quanto affermato, è da qui che riparte che la ricerca del primo colpo di mercato rossonero nella finestra invernale di gennaio. Negli scorsi giorni, sono vari i nomi che sono circolati: da Magnes, ala destra classe 2002 di proprietà del Monaco, a Jamie, esterno alto sinistro di proprietà dello Stoccarda, passando anche per Franciscodello Sporting Lisbona e proposto dal suo agente Jorge Mendes, lo stesso di Sergio Conceicao. E la nuova pista arriva proprio dal Portogallo: secondo quanto riportato da Mercado Azul – portale specializzato lusitano –

Brasiliano di nascita, l’esterno verdeoro ha disputato – sino a ora – 23 partite complessive fra tutte le competizioni (Liga Portugal, Europa League e Taça de Portugal), andando a segno in 5 occasioni e mettendo a referto 4 assist in un bottino di 1611’ giocati in quest’annata. E da qui dovrebbe sorgere subito un dubbio:Innanzitutto, va spiegato checon Samuel Chukwueze, Luka Jovic e Devis Vasquez (rientrato dall’Ascoli e ceduto all’Empoli in prestito con diritto di riscatto), il Milan ha esaurito i due slot con gli acquisti di Emerson Royal e Strahinja Pavlovic. Tuttavia, sul finale di maggio 2023,

a, ala sinistra di nascita (ma tuttofare della trequarti),, con cui esordisce nel massimo campionato brasiliano nel 2017. In patria, si mette in luce realizzando 32 gol in 144 presenze e conquistando la maglia della nazionale Under 20. Numeri e prestazioni che attirano subito l'attenzione del Porto che decide di puntare su di lui nell'estate del 2021, quando lo acquistano per 15 milioni di euro., attuale allenatore del Milan e nell’ultima annata registra il suo record personale di 8 reti stagionali tra competizioni nazionali e Champions League, guadagnandosi la chiamata della Selecao in Copa America, arrivando a esaudire il suo desiderio di giocare con la divisa verdeoro, motivo che l'ha portato a rifiutare una possibile convocazione dall'Italia - all'epoca guidata da Roberto Mancini -.

– Baricentro basso, ottimo spunto veloce e tanti dribbling per 1,75m di rapidità e fluidità,. Tutte caratteristiche che farebbero nuovamente comodo a Conceicao, pronto a riaccoglierlo e riaverlo a disposizione anche con il Milan. Lapuò spaventare, ma i rossoneri stanno monitorando la sua situazione per gennaio, attendendo il momento giusto per avanzare un’offensiva su un giocatore cercato e desiderato in estate anche dalla Juventus e con il mirino puntato dalla Premier League oggigiorno.

