Milan e la 'lezione' di Spalletti: dove sono gli uomini forti in questa confusione?

La sua uscita, ancora ai tempi dell'Inter, divenne poi un meme: "". Così, all'epoca, descriveva la sua visione del calcio, delle cose, del mondo. Quegli uomini forti e quel destino se li ritrovò poi qualche anno dopo, quasi inaspettatamente, a Napoli, rilanciando in maniera clamorosa un'ultima parte della sua carriera culminata con uno Scudetto prima e con la Nazionale oggi.. Perché da quel day-after del derby che sembrava destinato a rilanciare ambizioni e anime, si è rapidamente tornati alla situazione precedente.. La caduta di Firenze, per quanto certamente rocambolesca nei suoi sviluppi e dinamiche, ha mostrato l'Perché se è vero ciò che dicenel post partita del Franchi - "Sono arrabbiato, il rigorista è Pulisic" - beh allora l'assenza di una leadership forte parte evidentemente anche da questa notizia che solo in apparenza è sfumatura, dettaglio. La frase di Fonseca è invece sintomo, casomai, di un. E se la guida, nel calcio di oggi, è fondamentale - si guardi proprio cosa sta accadendo, ad esempio, a Napoli - il Milan un evidente problema, da questo punto di vista, ce l'ha già qui.

Certo, poi,. Vanno algià ammutinato dell'Olimpico e ieri sul dischetto pronto a prendersi il primo dei calci di rigore nonostante le indicazioni del tecnico; così come vanno alparadossalmente rilanciato proprio da Fonseca ma evidentemente voglioso di 'rubare' la palla al compagno. E attenzione qui, di nuovo, alle sfumature., perché il confine effettivamente è labile ma per il Milan attuale sembra decisamente più plausibile la seconda ipotesi rispetto alla prima.

Giocatori forti e uomini forti vengono soprattutto fuori nei momenti di difficoltà,pronti a prendersi le proprie responsabilità.Perché in fondo è tutto qui il concetto:. E l'illusorio Milan post derby, così come quello del 'fasullo' 3-0 sul Lecce - chi ha voglia vada a rivedersi il primo tempo fino al momento del gol che manda in tilt i salentini - ci racconta che, che. Come potrebbe essere altrimenti, del resto, in un club in cui- perché poi tutto parte da lì -. In quel post apparso su Instagram (scorrere fino alla sesta foto) in cui, con tempismo diciamo così 'curioso', posa davanti all'organigramma del Milan disegnato su una lavagna e sembra in qualche modo voler rispondere a chi, qualche settimana prima, diceva: "". Eh sì, tornano davvero proprio in mente quelle parole di Luciano Spalletti...