Milan e Lega Serie A: ricorso al Tar per il rinvio di Bologna-Milan. Tentativo di eliminare il "pericoloso precedente"

, inizialmente in programma il 26 ottobre 2024 e non giocata su decisione unanime del sindaco del capoluogo dell'Emilia Romagna, finirà in tribunale.avverso alla decisione presa nei giorni antecedenti dal sindaco di Bologna e che ha di fatto impedito la disputa della gara, anche a porte chiuse.All'inizio della settimana che portava alla disputa della gara, in programma per la 9a giornata di campionato e con una situazione nella zona della bassa Emilia diin città e non solo, iin programma presso lo stadio Renato Dall'Ara.

La Lega Serie A, insieme ai due club aveva provato in emergenza a trovare una soluzione alternativa, contemplando la disputa della gara a porte chiuse o lo spostamento in altri impianti, ma le resistenze del comune, insieme all'impossibilità di spostare partita e tifosi in altre zone d'Italia (Como ed Empoli si erano resi disponibili a "prestare" il loro stadio) portò alla fine alla decisione di rinviare la gara a data da destinarsi (ancora questa data non c'è, ma si ipotizza il mese di febbraio ndr.).Oggi la scelta definitiva sia del Milan che della Lega Calcio di affidarsi alle aule dei tribunali amministrativi con una motivazione ben precisa anticipata dal Corriere della Sera:del sindaco del 24/10/2024. L'obiettivo, in caso di eventuale risarcimento danni è quello di devolvere tutto in beneficienza, ma soprattutto c'è la volontà diche potrebbe portare in futuro a decisioni simili che comprometterebbero lo svolgimento regolare del campionato.