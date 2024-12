Milan, senza Pulisic non si vince: l'ultima assenza con Pioli, solo 2 punti quando non è titolare

Ilsi prepara a vivere una notte europea che sarà a tutti gli effetti fondamentale, perché quella contro la, con calcio d'inizio mercoledì 11 dicembre a partire dalle 21 a San Siro, rappresenta un'opportunità incredibile per compiere un'enorme balzo in una classifica per l'accesso diretto agli ottavi di finale che è ancora ampiamente alla portata.dato che per la prima volta da quando allena il club rossonero non avrà a disposizione, neanche dalla panchina,Il fantasista statunitense si è infatti fermato nel corso del primo tempo della gara poi persa per 2-1 contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Gli esamie, di conseguenza, il suo stop rischia di scavallare non solo questa gara di Champions League, ma almeno la prossima di campionato contro il Genoa e con la speranza di riaverlo il 20 dicembre contro il Verona prima di Natale.Una novità, come detto, perché sebbene Fonseca gli abbia fatto giocare per intero soltanto 5 partite,Che fosse da esterno destro d'attacco o da trequartista e perfino da ala sinistra, l'allenatore portoghese si è sempre affidato alla sua arma più efficace che, con 5 gol e 5 assist guida le due classifiche per l'intera rosa (5 assist anche per Leao).

Fonseca ha capito troppo tardi, forse, che un Milan con lui insieme a Leao e Chukwueze non era sostenibile, mÈ il giocatore in rosa con piùper i compagni e in più è terzo assoluto in rosa per(uno meno di Fofana). Fra gli attaccanti è quello con lamaggiore, è il secondo per, tiri verso la porta e, dato a sorpresa, anche perIl territorio è inesplorato, come detto, ma. Escludendo la gara di Coppa Italia stravinta contro il Sassuolo (in cui comunque è sceso in campo per 45 minuti), infatti, nella stagione 2024/25 Pulisic èper colpa di un'influenzae di una botta la polpaccio. Nel primo caso arrivò un pesante ko per 2-0 a San Siro, nel secondo, sempre in casa, un bruttissimo e sterile 0-0.

E nel corso della prima stagione italiana con Pioli in panchina? Il copione non cambia conPulisic non è un equilibratore, i dati lo dimostrano ed è chiaro, ma sicuramente è il più completo fra i giocatori offensivi che ha Fonseca a disposizione. Riuscirà il Milan a sbloccarsi anche senza di lui?