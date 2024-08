Milan, ecco Morata: è atterrato a Milano VIDEO. Presentazione e allenamenti: il programma

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

è sbarcato a: inizia la sua nuova avventura in rossonera.Il nuovo attaccante delè atterrato a Linate, insieme a tutta la sua famiglia, e nei prossimi giorni inizierà gli allenamenti con il resto della squadra a Milanello.- Poco prima delle 19, Morata è atterrato nell'aeroporto cittadino del capoluogo lombardo: ad accoglierlo una quarantina di tifosi che hanno intonato i primi cori per lui, le immagini.- Il capitano della Spagna, che poco meno di un mese fa ha vinto Euro 2024 in Germania, è arrivato al Milan dall'Atletico Madrid mediante il pagamento della clausola rescissoria daMorata, alla terza avventura in Italia dopo le due esperienze alla Juventus, ha firmato un contratto con il Milan fino al, con un ingaggio da, che con i bonus possono arrivare a 5,5.- Sul profilo Instagram del Milan, le prime parole di Morata: "Ciao Milanisti, sono molto felice di essere qua e di iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di indossare la maglia e di vedervi tutti".- Stasera lo spagnolo cenerà con moglie e figli in hotel, poie domattina effettuerà dei brevi test fisici. In seguito, sempre venerdì 9 agosto 2024, alle ore 12. Nel pomeriggio poi, alle 17.30, avrà il primo contatto diretto con i tifosi milanisti al nuovo Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano.- Morata, che al Milan indosserà laper gentil concessione di Yacine Adli,. Inizierà ad allenarsi agli ordini di Paulo Fonseca a una settimana dalla prima di campionato: i rossoneri faranno il loro esordio nella Serie A 2024/25 contro il Torino a San Siro sabato 17 agosto 2024 (ore 20.45). Prima, il 13 agosto alle ore 21, ci sarà la partita con il Monza a San Siro per il Trofeo Silvio Berlusconi.- Il 17 luglio, dopo la definizione dell'affare, Morata aveva parlato a Sky Sport: "Cosa mi ha convinto del Milan? La fiducia di Zlatan, squadra, allenatore. Non vedo l’ora di iniziare. Ibrahimovic mi ha trasmesso cose positive. So anche che ho ancora i migliori anni di carriera e voglio andare in questo grande del club che è Milan".