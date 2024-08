Milan-Samardzic, la contropartita che può sbloccare l'affare

, tra sostituti che possono liberare il serbo nato in Germania e il nodo contropartite per provare a sbloccare l'affare.Tournée negli Stati Uniti mandata in archivio con tre vittorie su tre e tante indicazioni positive, ma a nove giorni dall'inizio della Serie A il mercato dei rossoneri ancora non decolla. All'8 di agosto sono solo due le operazioni in entrata portate a termine della dirigenza, gli acquisti didal Salisburgo edall'Atletico Madrid, andati a prendere il posto di Simon Kjaer e Olivier Giroud.

La rosa a disposizione di Paulo Fonseca però non è completa e si cercano rinforzi anche tra centrocampo (Fofana/Koné) e trequarti. Qui entra in gioco il profilo di, da diverse settimane nel mirino di Moncada e Furlani, un vero e proprio tormentone ormai nell'estate milanista.- Che il classe 2002 possa lasciare l'Udinese entro la chiusura di questa sessione lo testimoniano anche le mosse di mercato dei friulani. Pochi giorni fa è stato ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di- dall'Anversa -,. Il trequartista classe 2000 scuola Ajax era fino a pochi anni fa una delle grandi speranze del calcio olandese e ora cerca di fare un passo avanti dopo essersi rilanciato in Belgio. Nello scacchiere di, Ekkelenkamp andrebbe a prendere una posizione, quella di, oggi occupata da Samardzic e questo lascia pensare che l'arrivo dell'olandese possa "liberare" il serbo per un trasferimento.

- Anche l'arrivo di Ekkelenkamp, tuttavia, non ha cambiato la posizione dell'Udinese, non intenzionata a fare sconti per il cartellino di Samardzic:, questa la richiesta avanzata dai friulani per il trequartista, il cui contratto con i bianconeri scadrà nel 2026. Una valutazione questa già respinta dal Milan, che ha provato a limare la cifra con l'inserimento di una contropartita tecnica.- Proprio quello delle contropartite tecniche è uno dei nodi sui quali si è incagliata la trattativa., con Pozzo che avrebbe preferito inserire nell'affare uno dei giovani della Primavera,e soprattutto. Un ritorno di fiamma, evidenziato dal Messaggero Veneto, o meglio LEGGI QUI ). Niente da fare invece per Lorenzo Colombo, passato all'Empoli in prestito.

che vede in Zeroli uno dei punti fermi di Milan Futuro, la squadra che parteciperà alla prossima Serie C. Discorso valido anche per Bartesaghi, rispedita dunque per ora al mittente l'offensiva bianconera.- I lavoro proseguono, anche se ad oggi il Milan sta dando la priorità ad altre piste (Emerson Royal soprattutto, poi uno tra Youssouf Fofana del Monaco e Manu Koné del Borussia Monchengladbach). Per Samardzic,(già raggiunta l'intesa sulle), c'è tempo e si può trattare a oltranza.