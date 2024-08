Milan, Emerson è arrivato a Milano: "Contento di essere qui". Domattina le visite mediche con il Milan

Daniele Longo

22 minuti fa

Emerson Royal al Milan, dopo una lunga trattativa con il Tottenham ora è un affare fatto. L’accordo tra i due club è stato trovato sulla base di 15 milioni di parte fissa e 2 di bonus (1 facilmente raggiungibile e l’altro difficile). Fonseca avrà a disposizione il rinforzo chiesto per la corsia di destra reso ancora più necessario dopo l’infortunio che costringerà Florenzi ai box per un lungo periodo.



I DETTAGLI DEL CONTRATTO - Emerson Royal aveva rispedito al mittente due proposte dalla Premier League e una dall’Arabia Saudita perché voleva solo il Milan. E alla fine è stato accontentato per una tappa chiave della sua carriera professionale. Con il club rossonero l’accordo è stato trovato sulla base di un contratto quadriennale con opzione per il quinto a circa 3 milioni più bonus a stagione.



ARRIVO A MILANO - Emerson Royal é arrivato intorno alle 21:50 di domenica sera a Milano. Domani mattina si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero che poi porteranno alle firme sul contratto. Per questa nuova avventura in rossonero ha scelto la maglia numero 22, la stessa di un altro brasiliano che ha fatto la storia del club come Kakà.