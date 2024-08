Milan, il 4° colpo sarà nel mezzo: Fofana prioritario, Cardoso supera Koné come piano B

Il quarto colpo sul mercato del Milan sarà a centrocampo. Dopo aver chiuso per Morata, Pavlovic ed Emerson Royal il club rossonero cambierà passo anche sul rinforzo in mediana che tanto serve a Fonseca. Serve un giocatore diverso da quelli presenti già in rosa: ben strutturato fisicamente, bravo in fase di ricezione e con buone qualità anche in fase di regia. Moncada considera Fofana la priorità assoluta e non si è mosso da questa condizione nonostante dal Monaco siano arrivati segnali poco incoraggianti.



QUOTA 20 - Il Milan si sente ancora molto forte su Fofana perché dal giocatore sono arrivate rassicurazioni anche negli ultimi giorni: Youssouf vuole fortemente il trasferimento in rossonero, le altre offerte ricevute sono alternative a questa sua volontà. Moncada ha un confronto continuo con il ragazzo e con il suo entourage, sente l’obiettivo a portata di mano. Va però convinto il Monaco che, al momento, non si è mosso nemmeno di un centimetro dalla propria posizione. Nei prossimi giorni il club rossonero valuterà un rilancio che sicuramente non supererà quota 20 milioni con i bonus, tetto massimo che Furlani e Ibrahimovic si sono imposti per un giocatore che sarà libero di firmare a zero il prossimo mese di febbraio.

. Nato in New Jersey, nazionale americano ma cresciuto in Brasile nell’Internacional di Porto Alegre prima di trasferirsi a gennaio al Real Betis Siviglia per 8 milioni. In Spagna ha già fatto vedere qualità importanti (1 gol e 2 assist in 17 partite), abbina fisicità a buoni doti tecniche.Cardoso può diventare il vero piano B del Milan se non dovesse arrivare Fofana.