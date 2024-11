Getty Images

Milan, Emerson Royal fischiato dai tifosi

28 minuti fa



L’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham era già stato accolto con molto scetticismo dai tifosi del Milan. Le prestazioni non hanno certamente sovvertito questo tipo di sentimento, anzi. Il terzino brasiliano non riesce ad elevare il suo standard di rendimento con tanti errori tecnici e di posizione. E anche San Siro ha già perso la pazienza: l’ex Barcellona è stato fischiato al momento del cambio con Calabria nella sfida pareggiata per 0-0 contro la Juventus.