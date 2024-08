Emerson Royal: "Il Milan prende un leader. Ho chiamato il mio agente tutti i giorni per venire qui"

nonostante avesse ricevuto anche altre offerte da Arabia Saudita, Germania e Premier League. Il terzino destro brasiliano, proveniente dal Tottenham, motiva la sua scelta nella conferenza stampa di presentazione a Casa Milan.Ho un futuro davanti a me e il Milan ha sempre creduto in me. Sono molto giovane, ma. Parlo molto con i miei compagni. Ci sono cose che escono male, ma è il calcio. Ringrazio tutti per l'opportunità che ho e voglio ricompensare la fiducia, riportando il Milan ai vertici".: "Non ho ancora parlato con l'allenatore. Il Milan ha tanti brasiliani in difesa, come Thiago Silva e Cafu, nella mia posizione. Tutti i brasiliani hanno scritto una bella storia qui, spero di essere tra questi. Sono in buono stato".: "Lo seguivo in televisione, è stato molto competitivo. Ha sempre dimostrato voglia di vincere. È stato soddisfacente sapere che mi teneva d'occhio. Non è come tutti gli altri. Ringrazio tutti e voglio ricompensarli sul campo".e se ha parlato con qualche brasiliano del Milan passato: "Penso che per quanto riguarda l'allenatore conosce le mie caratteristiche. So attaccare e difendere e a lui piace. È semplice, vengo per giocare a calcio come so giocare io. Per quanto riguarda i brasiliani, ho parlato del Milan con altri brasiliani. Si parla spesso tra di noi".Come ha vissuto i primi giorni e: "I miei primi giorni sono stati intensi. Ho fatto tanti esami, il Milan si preoccupa tanto di questo. Entrare nel museo è stato un momento storico, mi sono emozionato. Non mi emoziono facilmente, ma vedere tutti quei trofei... È stato un sogno. UnE' un momento fantastico e non vedo l'ora di cominciare".Sulla possibilità di giocare a sinistra e centrale e dove può migliorare: "Cerco di aiutare il più possibile. Posso farlo".: "Nella nazionale avevo il 22, nelle mie stagioni migliori ho avuto il 22. Volevo questo numero, la gente sa che il passato del 22 è stato luminoso. Non ho ancora parlato con lui, ma avere questo numero è una delle cose migliori".Come ha vissuto l'estate: "Onestamente gli ultimi mesi sono stati intensi. Ho viaggiato con il Tottenham e ogni giorno chiamavo il mio agente.Sono contento di essere qui". Se ha parlato con Kulusevski e cosa ha detto: "Sì, ci ho parlato, mi ha parlato benissimo. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo idee di calcio simili. Ha detto ottime cose sull'Italia".A cosa pensa di doversi adattare nel campionato italiano: "È un po' diverso dai campionati in cui ho giocato. Penso che sia un po' più statico, ma penso di essere sempre stato forte tatticamente. Ho voglia di imparare e fare le cose per bene. Tutto ciò che mi diranno lo apprenderò e sarò intenzionato a migliorare".compagni di fascia: "Sì, ho guardato le partite del Milan, penso che sia una squadra molto forte, con ottimi giocatori. Un grande calcio. Sarà un piacere condividere con questi giocatori, ma al di là della posizione. Ho parlato con Rafa Leao e Morata, mi possono aiutare. Voglio fare amicizia con tutti".