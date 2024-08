Milan, Ibrahimovic: "Colpo a centrocampo? Può essere. Cardinale vuole spendere di più, ma io gli ho detto di no"

A Casa Milan, in occasione della presentazione ufficiale alla stampa dell’ultimo acquisto Emerson Royal, a fare gli onori è stato nuovamente il senior advisor di RedBird. Le prime parole dell’ex fuoriclasse svedese sono state per il nuovo arrivato in casa rossonera: "Lui era uno degli obiettivi che abbiamo prefissato da inizio mercato e finalmente oggi è qua. Questo è il giorno cinque dei sette che ha creato Dio. Siamo contenti e carichi".Sulla presenza del patronin città: "Abbiamo fatto riunioni ieri e oggi: parliamo di varie cose. Niente di nuovo.".Sulla situazione in uscita di Pierre Kalulu: "Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra. Emerson ha avuto una grande voglia di venire".per le prossime settimane: "Il fatto che siamo al quinto giorno non significa che che arrivano altri due giocatori. Per costruire un mondo non è solo chi entra.: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Quello che vogliamo costruire è una squadra compatta.. Parte difensiva con Emerson, Pavlovic... Poi vediamo, forse c'è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando.: vogliamo costruire una squadra più compatta possibile".