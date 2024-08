Milan-Emerson Royal, slitta ancora la fumata bianca: cosa manca per chiudere

La lunga rincorsa non è ancora finita: Come vi abbiamo raccontato questa mattina su Calciomercato.com , c'è stato un nuovo contatto tra i rossoneri e il, una conference call che, nei programmi, avrebbe dovuto sbloccare definitivamente l'operazione per dare il via alla macchina burocratica tra scambio di documenti e organizzazione dell'arrivo in Italia dell'esterno brasiliano per visite e firma.- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti,. Il Milan è arrivato a un'offerta dae non 3 come richiesto dagli Spurs:, argomento sul tavolo durante le conversazioni odierne ed evidentemente non risolto del tutto.

- L'operazione non sembra comunque a rischio ad oggi e a quanto filtra, così da permettere a Paulo Fonseca di iniziare a lavorare con il brasiliano in vista dell'inizio della Serie A 2024/25 (il Diavolo farà il suo esordio a San Siro il 17 agosto contro il Torino). Per la gioia di Emerson, che ha spinto tanto per il buon esito della trattativa, forte di un accordo già raggiunto con i rossoneri per il. Manca un ultimo "sì", quello del Tottenham, prima di poter cominciare la nuova avventura insieme: il Milan è al lavoro per ottenerlo, il brasiliano aspetta.