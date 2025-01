Getty Images

Milan, Emerson Royal squalificato dopo la Juventus: salta il Cagliari, ci sarà con l'Inter in Supercoppa

Alessandro Di Gioia

42 minuti fa

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 gennaio 2025, dopo le Semifinali di Supercoppa Italiana ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



- Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva.



- Squalifica per una giornata effettiva di gara

LEITE DE SOUZA JUN Emerson Apareci (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). Il terzino sconterà la squalifica in Serie A.