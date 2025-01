Milan, forte interesse per Kabar del Borussia Dortmund come vice-Theo Hernández

Getty Images for DFB

Il Milan sembra aver individuato il rinforzo sulla fascia sinistra: si tratta Almugera Kabar, terzino tedesco di origine libiche classe 2006 del Borussia Dortmund. Trova conferme l’anticipazione di Sky Sport, l’area scouting rossonera segue questo talento da diversi anni e lo considera un profilo top con una prospettiva importante.



TENTATIVO PER GENNAIO - Kabar è un giocatore che a livello di giovanili ha sempre fatto la differenza tanto da essere considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo di terzino mancino al mondo. Il Milan sta lavorando per portarlo in rossonero la prossima estate ma è in programma un tentativo per anticipare l’operazione a gennaio. Almugera è legato al Borussia Dortmund da un contratto in scadenza nel 2026.

Mentalmente sembra staccare a volte ma probabilmente è dovuto alla grande fiducia che ha nel propri mezzi e nel differente valore che aveva con i pari età a livello di settore giovanile.



POCO IMPIEGATO- Nel corso di questa stagione Kabar ha collezionato tre gettoni in Bundesliga, tutte da subentrato. Lo scarso utilizzo in questa stagione potrebbe portare all’addio, il Milan attende segnali dal Borussia Dortmund.