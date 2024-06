Milan: fatta per il primo contratto da professionista di Comotto, fumata grigia per il rinnovo di Simic

AFP via Getty Images

Il Milan ha definito nel pomeriggio la trattativa per Comotto: il figlio d’arte ha firmato il primo contratto da professionista con il club rossonero. Mezzala di grande talento classe 2008 già nel giro della Primavera, Christian nella prossima stagione potrebbe essere aggregato al gruppo dell’under 23 rossonera.



DISTANZA CON SIMIC- Da diverse settimane la dirigenza del Milan è in trattativa con l’agente Giuseppe Riso per provare a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025 di Jan-Carlo Simic. La negoziazione al momento non decolla: e’ molto ampia la forbice tra domanda e offerta. Serviranno nuovi incontri per provare a trovare una quadratura