Dopo il pareggio in Champions contro il Porto per il Milan è arrivato il momento di voltare pagina. Testa al derby, adesso.con l'obiettivo di mantenere il primo posto in classifica e magari staccare il Napoli (che ospiterà il Verona).- Senza Theo Hernandez squalificato dopo l'espulsione contro la Roma, Stefano Pioli sta studiando le mosse in vista del big match. L'allenatore rossonero - che ha vinto il premio come ' Allenatore del Mese ' in Serie A grazie a cinque vittorie nelle cinque gare di ottobre -L'esterno ha recuperato dall'operazione al ginocchio alla quale si era sottoposto per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro.- Da Milanelloed è ancora alle prede con il problema alla caviglia rimediato a Verona che l'ha già tenuto fuori nelle ultime cinque gare tra campionato e Champions. Palestra e lavoro personalizzato per, che sta recuperando dalla lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Pioli prepara il derby tra recuperi e assenze, c'è un primo posto da difendere.