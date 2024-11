Milan, Fofana non basta: a gennaio sul mercato per un centrocampista, i nomi

L'INTERVENTO SUL MERCATO - La manifestazione più evidente è arrivata in occasione della partita di Cagliari, arrivata dopo la super prestazione di Madrid contro il Real: prima è arrivato l'assist per Leao, poi il brutto errore in ripartenza che ha causato la prima rete di Zappa. Un'evidente segnale di stanchezza, con una lacuna sulla mediana che per forza di cose deve essere colmata nel mercato di gennaio: il rientro di Bennacer non basterà, anche perché saranno da valutare le condizioni dopo un infortunio serio come quello riportato dall'ex Arsenal. Per questo i dirigenti del Milan, Moncada in tesa, si stanno giù muovendo in questa ottica.