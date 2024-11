Milan, Bennacer sarà l'acquisto di gennaio: le tappe verso il ritorno in campo

Il dibattito sulla stagione del Milan è sempre aperto anche per responsabilità dirette di una squadra che fa un passo avanti e poi tre indietro.dove Fofana e Reijnders sono spesso chiamati agli straordinari. Una obiezione che può essere accolta parzialmente perché il Diavolo un centrocampista con quelle caratteristiche ce l’avrebbe, ma è infortunato come Bennacer.(già frequentata circa due anni post infortunio al ginocchio) dopo il grave infortunio al polpaccio e l'intervento chirurgico per riparare lo strappo muscolare. Lo stesso Ismael aveva rassicurato i suoi follower con un post su Instagram che recita così: "Ciao a tutti, sono qui in Aspetar e continuo la mia riabilitazione per tornare in campo, spero di rivedervi presto. Ringrazio tutti per il supporto che mi avete mostrato, tornerò più forte".

La fase finale del percorso riabilitativo Bennacer lo effettuerà presso le strutture del club rossonero a Milanello.Un recupero potenzialmente importante che, però, passerà anche dalle motivazioni di un giocatore che aveva chiesto di essere ceduto negli ultimi giorni dell’ultima sessione estiva di calciomercato tra le richieste dell’Atletico Madrid e del Marsiglia. Il rapporto va chiarito perché questo Milan ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche tecniche e la leadership di Bennacer.

