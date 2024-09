AFP via Getty Images

Milan, Fonseca a rischio contro il Venezia? Ecco la verità

48 minuti fa

Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato di Serie A è pronto a ritornare sulla scena per questo weekend. Per il Milan c'è subito una sfida importante, visto che la classifica parla di 14° posto e soli 2 punti conquistati in tre partite. Contro il Venezia sarà una tappa fondamentale per il prosieguo dell'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.



Stando a quanto riportato da Sportmediaset, infatti, l'allenatore portoghese non può più sbagliare. Se la compagine meneghina dovesse fallire la conquista dei tre punti - dopo i pareggi con Torino e Lazio e la sconfitta contro il Parma - l'ex Roma e Lille vedrebbe messa a serio repentaglio la sua posizione da guida tecnica della formazione del club di Via Aldo Rossi. Ci saranno delle valutazioni che, come riscontrato da Calciomercato.com, saranno poi rese ufficiali dopo gli altri due incontri che vedranno i rossoneri impegnati contro il Liverpool (per la prima uscita in Champions League) e con l'Inter, nella stracittadina. Dopo queste partite, si tireranno le somme.