Milan, la peggior difesa del campionato: come Gabbia può diventare la soluzione di Fonseca

Getty Images

Difficile pensare a uno scenario più inquietante per i tifosi rossoneri, dopo le prime tre uscite ufficiali in campionato che hanno visto, grazie ai due pareggi contro Torino e Lazio e alla sconfitta del Tardini con il Parma. Un bottino insufficiente che ha già sollevato ben più di qualche critica nei confronti del tecnico Paulo Fonseca e del rendimento della maggior parte degli elementi in rosa. Complice anche un clima ben poco entusiasmante, i problemi intravisti nella scorsa stagione si sono ripresentati con tutta la loro forza e semplicità.(quindi dalla sfida contro il Venezia),

Insieme a Lecce e Atalanta, ha collezionato la bellezza di 6 gol subiti in tre partite. Riavvolgendo il nastro, si può notare come il trend rossonero sia fortemente negativo e porta a dare luce a un’altra amara verità: un solo successo nelle ultime dodici partite disputate tra tutte le competizioni e

Tante sovrapposizioni esterne dimenticate sulla fascia, tanti 1vs1 falliti, tante pedine fuori posizione e una voragine che si apre tra la trequarti difensiva e l’interno dell’area di rigore. Un’abitudine che il Milan deve immediatamente scrollarsi di dosso se vuole puntare a uscire da questo buco nero che ha inghiottito, sempre più, le speranze di cambiamento e le ambizioni di un comparto tecnico-societario che non stanno coincidendo con quanto mostrato sul rettangolo verde di gioco.. I primi impegni stagionali hanno dimostrato comedal punto di vista fisico-mentale (come dimostra la scelta sullo stop che ha causato l’autorete a San Siro contro il Torino) e che, perdendosi troppo spesso le marcature e facendosi risucchiare dalle manovre offensive avversarie (il che ha causato, in più occasioni, la perdita della posizione corretta come nei gol subiti all’Olimpico dalla Lazio).

Fonseca, nel corso dell’estate ha richiesto alcuni cambiamenti rispetto al passato, analizzando come il reparto difensivo fosse la problematica maggiore sul quale intervenire. Ha chiesto aggressione, possesso, compattezza, tutti elementi che, sino a ora, non sono fuoriusciti dalle caratteristiche degli interpreti messi in campo. Ma più che far venire fuori l’aspetto tattico di tali lacune (compito che spetta al tecnico in questa settimana di preparazione),. Non saranno più ammesse lente (o addirittura assenti) rincorse verso l’avversario – un esempio? Theo Hernandez a Parma -, non ci sarà più spazio per individualismi, ma

. Considerando l’impatto positivo di, unico elemento difensivo che si è salvato dalle critiche grazie alle sue ottime prestazioni sul campo, è normale porsi il quesito su chi possa essere il suo compagno di reparto ideale. Il centrale serbo è roccioso, gioca d’anticipo, combatte su tutti i palloni eche Tomori, in questo momento, non sta garantendo e che invece(dal prestito al Villarreal)Uomo spogliatoio, ragazzo che non ha mai detto una parola fuori posto e uno degli ultimi simboli del milanismo azzurro in quel di Milanello. Il classe ‘99 ha dato prova delle sue qualità (1.5 tackle a partita, solo 1.5 falli commessi a partita, 3.4 possessi recuperati, 58% di duelli vinti – di cui il 53% palla a terra e il 65% aerei – nell’ultima stagione), dimostrandosi tra i più utilizzati da Stefano Pioli. Quest’anno, deve ancora disputare un singolo minuto: dunque,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui