Milan, Fonseca attacca la squadra: da Calabria a Theo Hernandez, i motivi dello sfogo

AFP via Getty Images

Nel gelo di San Siro ci ha pensato Abraham a riscaldare i 53000 tifosi presenti sugli spalti che hanno dovuto assistere a uno spettacolo deludente sotto tutti i punti di vista. Contro la Stella Rossa per ilc’è da salvare solo la vittoria che li avvicina alle prime 8 posizioni della classifica.A rendere più animato il post partita ci ha pensato direttamente Fonseca con delle dichiarazioni clamorose destinate ad avere un eco nei prossimi giorni: "Sono una persona che non è soddisfatta solo col risultato. Ovviamente la cosa più importante è che abbiamo vinto e che siamo in una buona posizione ma sono così, ci sono cose difficili da cambiare. E a volte sono stanco di lottare con queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene.. Avevamo l'obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto". Parole nette, dure, che sanciscono un’altra spaccatura con la squadra. Perché già dopo la sconfitta contro la Fiorentina il tecnico portoghese aveva attaccato duramente la sua squadra.

- Alla ripresa degli allenamentinella mediocre prestazione offerta dai suoi ragazzi. Il problema principale risiede nell’di una squadra che sembra adagiarsi sulle vittorie e non recepire insegnamenti dalle sconfitte. Paulo farà riferimento anche a qualche singolo come(il capitano del Diavolo), anche se sul banco degli imputati potrebbe finire anche altri giocatori.- Un tecnico ha tutto il diritto di mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità e Fonseca ci ha già abituati a una comunicazione diretta e senza peli sulla lingua. Il segnale, però, è chiaro: arrivati quasi al termine del girone di andata,

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui