Milan-Stella Rossa, Tomori ammonito nel riscaldamento: diffidato, salterà il Girona

Getty Images

Nella terz'ultima giornata della prima fase di Champions League il Milan ha conquistato i tre punti grazie alla vittoria a San Siro contro la Stella Rossa: un 2-1 firmato da Leao nel primo tempo e Abraham nella ripresa; nel mezzo il gol dell'ex Torino Radonjic che ha spaventato i rossoneri. Ma la squadra di Fonseca ha vinto e sale di qualche posizione in classifica. Successo di misura che li avvicina alla qualificazione agli ottavi,- Per la partita l'allenatore non avrà a disposizione Fikayo Tomori, che rimarrà fuori per squalifica: rimasto in panchina per tutta la partita,. Gli altri tre diffidati erano Calabria, Chukwueze e Fofana, ma tutti e tre si sono salvati dall'ammonizione e - salvo infortuni - saranno così a disposizione di Fonseca.

- Ultimamente l'ex difensore del Chelsea non sta trovando molto spazio: sempre in campo - tranne contro il Venezia - fino alla partita di ottobre con il Bruges, poi ha iniziato a giocare meno rimanendo spesso in panchina.; in entrambe le partite Fonseca ha scelto di lanciare dal primo minuto la coppia Gabbia-Thiaw, che probabilmente è diventata titolare. Anche contro il Girona dovrebbero essere loro i titolari al centro della difesa del Milan.