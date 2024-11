Fonseca: "Battuto il Real senza paura e con coraggio. Per il Milan è più facile giocare qui che contro Monza e Cagliari"

L'allenatore del, Paulosi è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della splendida vittoria ottenuta al Santiago Bernabeu per 3-1 contro ilCarlo Ancelotti. Tanti i temi trattati iniziando sul fattore mentale."Penso che abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto il coraggio di arrivare qui e non aver paura di niente. Abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo preparato la partita per tenere noi la palla. Nel primo tempo abbiamo fatto qualcosa di importante, nel secondo abbiamo sofferto un pochino di più, ma l'abbiamo fatto insieme. Abbiamo giocato con grande qualità".

"Io non sono d'accordo quando si parla del calcio italiano in maniera difensivista. Noi possiamo essere una squadra in Europa che può essere più dominante ancora. Noi posizionalmente abbiamo fatto molto bene, e abbiamo dimostrato che siamo una squadra italiana che non è difensivista. Possiamo crescere molto a livello di mentalità""Abraham è un giocatore con caratteristiche diverse. Lui non è un giocatore che dà continuità all'appoggio della squadra in questo momento. Alvaro però era tanto stanco e avevo bisogno di cambiarlo. Abraham aiuta la squadra anche difensivamente, ma in maniera diversa. Okafor ha fatto male? Non dimentichiamoci che eravamo in un momento di grande pressione del Real e loro nei finali di partita cambiano tanto i risultati. Ci può stare che nella testa dei giocatori ci fosse più la fase difensiva perdendo la capacità di controllare la partita con la palla e le nostre uscite hanno perso concretezza".

"Onestamente io devo capire il contesto. Queste partite per una squadra a cui piace controllare la gara con la palla sono quelle che ci aiutano di più perché abbiamo più spazi. La gente non capisce quanto sia difficile giocare contro le squadre italiane. Il Monza gioca uomo su uomo a tutto campo, il Cagliari farà uguale. Quelle partite sono più difficili per noi rispetto a quelle contro il Real Madrid. È difficile avere ottime partite contro squadre che giocano uomo su uomo come in Italia"-