Milan, Fonseca con Musah ha trovato (finalmente) la chiave di volta della stagione

Fonseca e i suoi ragazzi ottengono un successo non banale contro un ostico Empoli e rilanciano le ambizioni di un campionato di alta classifica. Resta una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista: il Diavolo ha creato tanto, realizzato tre gol e concesso poco e nulla agli avversari. E per una squadra che ha spesso palesato delle amnesie è un segnale di crescita importante:Il Milan, la scorsa estate,e ora raccoglie i dividendi di una scelta che ha presente e futuro. Il nazionale americano cresce partita dopo partita ed è un giocatore prezioso per la squadra in virtù di una capacità di interpretare più ruolo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

ha strappi e personalità che gli permetteranno di essere comunque utile per la squadra in questa stagione. Il Milan, però, ha bisogno di equilibrio per non depauperare quanto riesce a produrre con qualità e cinismo in attacco.o Pulisic come trequartista.