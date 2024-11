Getty Images

Milan, Reijnders: "Vogliamo lottare per lo Scudetto"

39 minuti fa



Il Milan torna a vincere in campionato, grazie al 3-0 contro l'Empoli firmato da Morata e dal grande protagonista di giornata, Reijnders.



Tijjani Reijnders, a DAZN, al termine della partita contro l'Empoli, dove l'olandese ha segnato una doppietta, ha fornito alcune dichiarazioni: "Il gol è importante. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare a spingere".



ZONA CHAMPIONS E SCUDETTO - "Certo che ci pensiamo, vogliamo lottare per il titolo e la posizione in cui siamo non è quella che volevamo. Continueremo a lottare per migliorare la nostra posizione".