Getty e Calciomercato.com

Milan, il giorno di Fonseca: dalle 11 la conferenza LIVE

FA

9 minuti fa



Inizia la nuova stagione del Milan, inizia l'avventura di Paulo Fonseca. Va in scena oggi il tradizionale raduno dei rossoneri a Milanello per inaugurare l'annata 2024/25, alle 17 il primo allenamento con i giocatori a disposizione (esclusi quelli impegnati con le nazionali o che godono di giorni di riposo dopo gli impegni con le selezioni) ma prima è il turno del tecnico portoghese, successore di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo.



E' il giorno della presentazione di Fonseca, alle 11 l'ex tecnico del Lille parla per la prima volta in conferenza stampa: tutte le sue dichiarazioni su Calciomercato.com.