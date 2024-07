Milan, si scalda la pista Morata: "Lasciare l'Atletico? E' una possibilità". I rossoneri sono l'unica destinazione

Ilva avanti nella ricerca di un attaccante per dare a Paulo Fonseca, che ieri è approdato a Milano, un rinforzo prezioso per l'assalto alla stagione 2024/25. Se nelle ultime ore il Manchester United ha intensificato il pressing subalzando con forza in testa nella rincorsa al centravanti del Bologna, in casa Milan acquisisce valore il profilo di, portato avanti in questi giorni in parallelo con l'affare Zirkzee. Una pista sulla quale c'è anche il, che si scalda ulteriormente alla luce delle parole del centravanti di Spagna e Atletico Madrid.

Già nelle scorse ore i rossoneri si sono mobilitati per tentare l'accelerata sul fronte Morata. E' stato in particolarecon l'obiettivo di provare a convincere Morata della sua centralità nel progetto Milan. La dirigenza di via Aldo Rossi vuole accelerare i tempi, anche perché da domani il raduno inizierà a Milanello con il solo Lorenzo Colombo attualmente a disposizione di Fonseca.Il capitolo legato allo spagnolo si arricchisce con le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa spagnola: "Il mio post Instagram dedicato all'Atletico? ( Morata aveva sottolineato la voglia di vincere qualcosa con la maglia dei Colchoneros , ndr) È la mia opinione dal profondo del cuore, ma poi, come ho detto,. Voglio solo che tutto questo finisca nel miglior modo possibile e che mi diverta”. Interrogato poi nello specifico sul su futuro, Morata aggiunge: "Se deciderò dopo gli Europei? Dipende, dipende da come andranno le cose, alla fine è difficile prendere una decisione del genere, ma. Mezze dichiarazioni, accenni e allusioni che però disegnano un'immagine ben precisa: Alvaro Morata

In questa porta lasciata socchiusa da Morata prova a inserirsi il, e che tuttavia dovrà scendere concretamente in campo con un'offerta al giocatore, legato all'Atletico da un contratto da. Se il pagamento dellanon rappresenta un ostacolo per i rossoneri, le discussioni si spostano sull'ingaggio. Il forte feeling dello spagnolo con l'Italia e il focus di Morata sul progetto (ha rifiutato un'offerta faraonica dall'Arabia) sono tutte armi in mano al Milan, che dovrà passare da unae punta a proporre un accordo. Conclusi gli Europei la situazione si definirà chiaramente.