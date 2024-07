Sacchi: "Milan in ritardo di mesi. Da Zirkzee a Lukaku? Non capisco la strategia. Fonseca scelga i giocatori"

AFP via Getty Images

Ildà il via all'annata 2024/25 nell'incertezza. Oggi, lunedì 8 luglio, va in scena il consueto raduno a Milanello che apre la nuova stagione esi accinge a guidare il primo allenamento di una squadra lontana dalla completezza, al di là degli assenti per le nazionali.Manca ancora il 9 titolare dopo l'addio di Olivier Giroud, direzione Stati Uniti, ed è sfumato, prima scelta dei rossoneri. L'ex tecnico del Diavolocommenta duramente: "Ci vogliono idee chiare, ma qui c'è confusione".- Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento del Milan, partendo proprio dalle scelte in attacco: "Sfumata la pista Zirkzee, probabilmente per motivi economici, sembrava che puntassero su Lukaku, che non mi fa impazzire. Lì mi si è accesa una lampadina... Mi sono detto: Zirkzee e Lukaku sono uno l’opposto dell’altro. Se a un allenatore prima va bene Zirkzee, non è possibile che dopo gli vada bene Lukaku. C’è qualcosa che non comprendo nella strategia del club. Zirkzee è un attaccante che ama dialogare con i compagni, gioca con la squadra, duetta, triangola. Lukaku è uno che va via di forza, fa salire il gruppo, si basa soprattutto sulle qualità atletiche. Insomma, due universi opposti. Non è possibile che a un allenatore, in mancanza di uno, vada bene quell’altro".

- Sacchi prosegue: "Resto in attesa dei primi movimenti ufficiali, ben sapendo che ormai siamo in ritardo. Se vuoi fare dei colpi devi avere delle conoscenze, devi sapere dove andare a comprare e devi farlo in primavera. Qui siamo con due o tre mesi di ritardo. E’ logico che adesso i prezzi sono lievitati".- Diventa centrale il ruolo di Fonseca sul mercato, capire quali siano le sue idee: "Questo è fondamentale - evidenzia Sacchi -. La squadra la deve fare l’allenatore, su questo non ho nessun dubbio. I dirigenti sono bravissimi con le questioni di finanza e di marketing, però i calciatori li deve scegliere il tecnico perché sarà lui ad allenarli e schierarli in campo. Non so quali siano le richieste di Fonseca, né le sue idee".

- Fondamentale capire quale sia il budget a disposizione di Fonseca per il Milan: "Quella è la prima cosa. Non è che io, quando allenavo il Baracca Lugo, chiedevo Roberto Bettega. Sapevo quanto la società poteva spendere e stendevo la mia lista sulla base di questo. La stessa cosa dovrebbe farla Fonseca, ammesso che non l’abbia già fatto. Perlomeno mi auguro che l’abbia fatto e che stia lavorando in sintonia con i dirigenti. Altrimenti si parte con il piede sbagliato e si va incontro a un periodo difficile", conclude Sacchi.