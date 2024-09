AFP via Getty Images

Milan, ​Fonseca già in bilico: l'esonero a quota 1.55

Dopo il doppio successo dell’Italia in Nations League la Serie A torna nel weekend. Le prime tre giornate hanno permesso alla Juventus di consolidarsi come prima alternativa all’Inter nella lotta scudetto, ma i nerazzurri restano ancora favoriti nei pronostici. Più in sofferenza il Milan.



Le quote antepost propongono il bis dei campioni d’Italia a 1.70 e resta discreto il vantaggio rispetto alla rivoluzionata squadra di Thiago Motta, bancata vincente della Serie A 2024/25 a 3.50. A chiudere il podio c’è il Napoli. Antonio Conte è stato accontentato, anche se con un po’ di ritardo, e lo sforzo economico di Aurelio De Laurentiis potrebbe essere ripagato con la vittoria del campionato a 7.50. La partenza peggiore è stata invece quella del Milan, con appena due punti conquistati, Fonseca in bilico e qualche malumore precoce nella squadra. I rossoneri si rialzeranno? La situazione non è delle migliori con l’esonero di Fonseca entro il prossimo 5 gennaio a quota 1.55 e lo scudetto a 15 volte la posta scommessa.



Tre le inseguitrici: l’Atalanta, che paga le sconfitte contro Inter e Torino ed è ora proposta a 25.00; la Roma, che è partita male ma per rialzarsi può contare su Koné, Hummels ed Hermoso, ultimi acquisti che potrebbero cambiare le sorti della rosa giallorossa: lo spera De Rossi così come tutti gli scommettitori che stanno dando fiducia ai capitolini a quota 35.00; infine ancora da scoprire le potenzialità della Lazio: l’impresa biancoceleste è proposta 75.00 volte la posta.