Milan, Fonseca: "La squadra ha fatto bene, vorrei tenere Saelemaekers. L'infortunio di Florenzi..."

, in occasione della prima amichevole di prestigio negli Stati Uniti contro il Manchester City, e per le prestazioni di alcuni dei giocatori mandati in campo allo Yankee Stadium di New York. Il tecnico rossoneroha preso la parola in conferenza stampa, facendo il punto sulla condizione dei suoi al termine del successo per 3-2 contro gli uomini allenati da Pep Guardiola. Gli estratti più significativi della conferenza sono stati riportati da Milan Reports.È incredibile, le sensazioni durante la partita, i tifosi, è stato davvero bello.. Credo che la squadra abbia fatto bene”.Sull’, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio dopo un duro scontro con Haaland: “Ho parlato con il medico e con lui, ma dobbiamo aspettare di vedere la risonanza magnetica”., tra i migliori in casa Milan: “. Mi piace la sua qualità. Penso che sia il tipo di giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere, perché può giocare in diverse posizioni. È più sicuro di sé,”.Sulla prestazione di, autore di una doppietta: “Quando si hanno giocatori giovani, dobbiamo capire lo spazio che possono avere in squadra. In alcune posizioni può essere difficile per loro, in altre no. Colombo oggi ha fatto una bella partita, ma ha bisogno di giocare con Morata, mentre con Luka Jovic sarà difficile giocare. Per gli altri, invece, vedremo”.Sulle impressioni suscitate dai molti giovani presenti in tournée: “Penso che molti dei giovani abbiano l'opportunità di lavorare con noi perché hanno qualità e stanno avendo le loro opportunità. Tutti i giovani che hanno giocato oggi hanno giocato molto bene e hanno qualità, personalità, coraggio di fare il nostro gioco. Ma, devo confessare, non ho ancora deciso quali giocatori giocheranno con noi. Forse hanno tutti qualità, ma per alcuni di loro sarà difficile... Onestamente, non ho deciso per tutti”.