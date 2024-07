Milan, Fonseca può sorridere: vittoria convincente contro il Manchester City per 3-2. Chukwueze top, tegola Florenzi

Buona la prima. Il Milan inizia la tournée americana con una bella vittoria sul Manchester City per 3-2. Pep Guardiola ha schierato diversi giovani interessanti dell’Accademy insieme a Ederson, Grealish e Haaland, Fonseca ha premiato la splendida condizione fisica e mentale di Saelemaekers. Il vantaggio iniziale degli inglesi porta la firma di Haaland che finalizza un’azione impostata dal talento Bobb e favorita da un errore in fase d’impostazione del Milan. Poco dopo sale in cattedra Chukwueze che disegna due assist in fotocopia per la doppietta di Colombo. Nella seconda frazione di gioco ottimo spunto di Hamilton a destra che va via a Calabria e cross per McAtee che, colpevolmente, viene lasciato tutto solo in area dai centrali rossoneri per poi battere Torriani di testa. Nasti, subentrato a Colombo, impegna severamente in due occasioni Ederson prima di andare a realizzare il gol vittoria su un assist perfetto dell’ottimo Saelemaekers.

La linea, intravista già nell’amichevole di Vienna contro il Rapid, è chiara:. Fonseca prosegue nel 3-2 in costruzione con la ricerca del possesso palla., sicuramente affascinante, che non accetta l’1 contro 1 in ogni zona del campo. La linea difensiva è alta, vero, ma i reparti sembrano legarsi meglio. Il centravanti viene incontro al portatore di palla per dare sfogo alla manovra e spazio per gli esterni che entrano dentro al campoIl lavoro da fare è ancora tanto ma si iniziano a vedere concetti nuovi sui quali la squadra sta lavorando intensamente in questa fase della preparazione. Unica nota negativa: Florenzi ha lasciato il campo al 37’ del primo tempo costernato dal dolore per un problema al ginocchio destro che verrà valutato nei prossimi giorni.

Chukwueze ha mostrato quello che sarà fare quando può giocare dentro al campo. Due arcobaleni disegnati, il suo marchio di fabbrica. Samuel ha tutto per prendersi il Milan con la fiducia di un tecnico come Fonseca che predilige determinati movimenti dai suoi esterni. Bene, molto, anche Saelemaekers: la stagione con Thiago Motta al Bologna lo ha migliorato tatticamente è tecnicamente. Non più solo ritmo e sterzate ma anche la lettura giusta nel momento giusto.Tra i protagonisti del match entra di diritto anche Colombo non solo per la doppietta realizzata: lavora per la squadra ed è già in forma. Chissà che il Milan non blocchi la sua partenza per Empoli prevista per lunedì. Da rivedere Terracciano, talvolta impacciato nel ruolo di terzino sinistro. Può crescere tanto perché ha mezzi fisici importanti e la testa giusta., il secondo si rende protagonista di troppe amnesie che sono costate al Milan due gol. Un segnale anche per il mercato: Pavlovic deve arrivare il prima possibile.

Il tabellino

MANCHESTER CITY-MILAN 2-3



Marcatori: 19' Haaland (MC), 30' e 34' Colombo (M), 55' McAtee (MC), 78' Nasti (M)



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson (81' Carson); Susoho (46' Wilson-Esbrand), Simpson-Pusey (46' Katongo), Doyle, Lewis; Perrone (46' Phillips), O'Reilly (65' Fatah); McAtee (65' Wright), Bobb, Grealish (81' Gvardiol); Haaland (46' Hamilton). A disposizione: Ortega, Galvez, Mbete, Mfuni, Samuel, Ndala, Oboavwoduo, Kovačić, Knight, Heskey. Allenatore: Guardiola.



MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria (81' Bakoune), Gabbia (64' Kalulu), Tomori (64' Thiaw), Terracciano; Florenzi (40' Pobega), Bennacer (64' Álex Jiménez); Chukwueze (64' Liberali), Loftus-Cheek (81' Musah), Saelemaekers (81' Pulisic); Colombo (64' Nasti). A disposizione: Nava, Raveyre, Adli, Cuenca, D. Maldini, Jović. Allenatore: Fonseca.