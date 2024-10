Milan, Fonseca: "Le esclusioni dal 1'? Nessun messaggio, solo scelte. Leao? Abbiamo tante partite..."

Getty Images

, tecnico del Milan, ha rilasciato le classiche dichiarazioni pre partita a DAZN, a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese:"Nessun messaggio, ma la voglia di vincere la partita con i giocatori che io penso siano il meglio in questo momento per affrontare una squadra come l'Udinese. Sono solo scelte per la partita".OKAFOR E PULISIC - "Pulisic giocherà in una zona più interiore, ha queste caratteristiche per poterlo fare. Noah giocherà a sinistra".PAUSA NAZIONALI - "Io voglio sempre che giochino con noi per poter imparare. La sosta è sempre difficile per una squadra come il Milan, perché rimaniamo con 5-6 giocatori e io avrei voluto la rosa a disposizione per lavorare. Abbiamo bisogno oggi di tutti, per aiutare la squadra".

"Noi abbiamo tante partite adesso. La prossima è in Champions e penso che abbiamo bisogno di tutti. Oggi ho scelto Okafor, vediamo la prossima partita come sarà".