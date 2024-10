Allegri e Sarri aprono al Milan, Fonseca si gioca tutto

AFP via Getty Images

Il successo nel derby, che aveva messo fine alla serie di 6 successi consecutivi dell’Inter, aveva illuso il campionato di aver trovato nel Milan una squadra coesa e pronta a competere per lo scudetto. Certezze che si sciolte come neve al sole con le due sconfitte rimeditate tra Leverkusen contro il Bayer in Champions League e Fiorentina al Franchi. Soprattutto quest’ultima ha fatto riaffiorare tutti i problemi di spogliatoio che il Diavolo si porta dietro dall’inizio del campionato. Tra l’indolenza di alcuni big e l’indisciplina di altri, Fonseca si è ritrovato a preparare la sfida di oggi pomeriggio contro l’Udinese con un sentimento di profonda insoddisfazione.

Fonseca non ci sta proprio a passare come l’allenatore che non riesce a farsi rispettare dai suoi giocatori. Nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Udinese ha proseguito sulla linea comunicativa delle ultime settimane: ha messo tutti i problemi sul tavolo.. Il messaggio si può riassumere così: “Qui comando io e non mi interessa se i giocatori non sono d’accordo con le mie scelte”.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: quello di Fonseca è da considerarsi più un atto di coraggio o un eccesso di rischio? L’ex allenatore del Lille ha deciso di attuare una vera e propria rivoluzione: fuori Leão, Abraham, Gabbia oltre allo squalificato Hernández. La formazione che affronterà l’UdinesePulisic al centro e Chukwueze a destra con Morata terminale offensivo.perché Gabbia non è al meglio. Farà sicuramente discutere l’ennesima esclusione di un Pavlovic comprato dal Milan la scorsa estate per 18 milioni più bonus dal Salisburgo.

- Chi si aspettava una presa di posizione della dirigenza rossonera a favore di telecamere e tifosi in questa sosta per le Nazionali é rimasto deluso. Off the record é stato comunque ribadito il sostegno a Fonseca ma il portoghese sa che deve vivere alla giornata perché un altro passo falso contro l’Udinese potrebbe far precipitare la situazione., ex tecnico del Borussia Dortmund, continua a lanciare messaggi ma in caso di ribaltone il Milan dovrebbe puntare su un tecnico italiano o che abbia comunque già allenato in serie A.a subentrare in corsa. Sullo sfondo persiste anche la candidatura di Tudor. E ora Fonseca si gioca davvero tutto.