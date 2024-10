Getty Images

Il tecnico del Milan, dopo la vittoria sul Club Brugge arrivata a San Siro, ha parlato ai microfoni di Sky, dando anche la sua lettura sulla sostituzione di Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni:"Dispiaciuto per il gol annullato? Molto, lui e la squadra avevano meritato questo momento. Sarebbe stato un momento molto bello, di un giovane che merita di stare nel gruppo e che ha lavorato tanto per stare qui. Farà tanti gol in futuro, è solo l'inizio"."Abbiamo fatto una partita senza intensità, troppo lenta. Non bene contro una squadra bassa a difendere. Quando sono entrati Okafor e Chukwueze, la partita è cambiata e hanno portato energia. Dopo il secondo gol abbiamo fatto cose molto buone, prime senza l'intensità che dobbiamo avere".

"Non c'è nessun problema specifico con Rafa, nessuna punizione. Avevo bisogno di Okafor e Chukwu, anche Rafa deve capire questo e lavorare per aiutare la squadra come tutti i giocatori". In conferenza stampa, il tecnico ha poi aggiunto: "Offensivamente Leao, nel primo tempo, ha fatto cose importanti per la squadra. Poi ho deciso di cambiarlo, come ho deciso di cambiare Loftus-Cheek. Ma per me questo è normale. Volevo essere più incisivo, più energico nei corridoi. Per me non c'è nessun problema"."Se potevamo essere più aggressivi? Chiaramente, la nostra attenzione già lo era in 11 contro 11 e ancora di più con loro in 10. Dopo il secondo gol abbiamo messo una pressione più alta, ma dobbiamo essere una squadra più aggressiva".

"Siamo migliorati con l'entrata di Okafor e Chukwueze, ma anche quando Pulisic ha giocato più dentro e non come esterno. Lì non ha la preponderanza che ha quando gioca dentro. A quel punto la squadra è stata ottima"."Se può essere una soluzione per la prossima? Magari. Non ho studiato il Bologna, quando lo studierò vedrò come affrontarlo".