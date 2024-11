Milan, Fonseca non abbandona il gioco delle coppie in difesa: cosa cambia tra campo e mercato

Getty Images

Uno dei temi principali di quest’inizio di stagione del Milan, come fu lo scorso anno, sono la tenuta difensiva e i gol subiti, già 22 in 17 partite disputate. I problemi derivano da tanti fattori perché la fase difensiva non può essere ridotta al solo reparto arretrato, ma un’indicazione sul funzionamento di quest’ultimo è fornita dai numeri.: ⁠5 volte titolare: Gabbia-Tomori (5 gol subiti, 1 clean sheet); 4 volte titolare: Thiaw-Pavlovic (5 gol subiti, 2 clean sheet);4 volte titolare: Tomori-Pavlovic (9 gol subiti);2 volte titolare: Thiaw-Tomori (3 gol subiti);1 volta titolare: Gabbia-Pavlovic (0 gol subiti, 1 clean sheet);1 volta titolare: Gabbia-Thiaw (0 gol subiti, 1 clean sheet).

i: 2 gol contro il Parma, 2 gol contro la Lazio, 3 gol contro il Liverpool e 2 gol contro lo Slovan Bratislava. I due hanno caratteristiche tecniche e tattiche troppo simili e difficilmente li vedremo ancora in coppia.La migliore coppia difensiva, secondo i numeri registrati in questo avvio di stagione, è quella formata da. Fonseca, pero, contro l’Empoli escluderà ancora l’inglese in favore di Thiaw. Alla base di queste scelte, come sottolineato ieri dal tecnico portoghese in conferenza stampa, c’è anche una strategia precisa che punta a ridurre il rischio infortuni.

- Fonseca cambia e potrebbe esseresegnale di come ci sia l’intenzione di provare a migliorare il reparto. Pavlovic è troppo altalenante anche all’interno della stessa partita, Tomori sembra arrivato a fine ciclo. E il Milan chiederà aiuto ancora al mercato per cercare di risolvere gli ormai costanti problemi difensivi.